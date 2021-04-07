Москва не ждет извинений от Вашингтона за заявления Байдена о Путине-"убийце"

По мнению Патрушева, прогнозы дальнейшего развития отношений между США и РФ трудно назвать обнадеживающими.

Москва не ждет извинений от Вашингтона за заявления Байдена о Путине-"убийце"
Николай Патрушев
Фото: novayagazeta.ru

Кремль не ждет от Белого дома извинений за слова президента США Джо Байдена, назвавшего роSSийского лидера Владимира Путина "убийцей".

Об этом в интервью роSSийскому изданию "Коммерсант" заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

На вопрос, ждут ли в Кремле извинений от Белого дома из-за этого заявления, Патрушев дал отрицательный ответ.

"Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, прогнозы дальнейшего развития отношений между США и РФ трудно назвать обнадеживающими.

"Однако мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность", - добавил чиновник.

Напомним, 17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома также сообщил, что его роSSийского визави ждут последствия, если будет доказано вмешательство РоSSии в американские выборы 2020 года.

После этого РоSSия отозвала своего посла в США на консультации в Москву.

18 марта в ответ на слова о "убийце" Путин пожелал Джо Байдену здоровья. Позже президент РоSSии предложил Байдену дискуссию в "прямом эфире".

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