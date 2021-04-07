На следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные, - Арахамия

По его словам, "штатного режима" парламента не хватит для принятия необходимых законопроектов.

Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает ”Интерфакс-Украина”.

"На следующей неделе Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а также проведет внеочередные. Мы все хорошо понимаем, что в такое трудное для страны время парламент должен работать вдвое мощнее и принять все необходимые на сегодня законопроекты", - сказал Арахамия.

По его словам, "штатного режима" парламента не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект №2194.

Среди законопроектов, которые требуют неотложного принятия, Арахамия назвал законопроект №4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте, и президентский законопроект №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что "Слуге народа" придется сформировать широкую коалицию ради изменений в Конституцию.