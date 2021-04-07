Зеленский планирует 8 апреля посетить Донбасс, - СМИ

Детали поездки Зеленского на восток Украины пока не разглашаются.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует побывать на Донбассе в четверг 8 апреля.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник, близкий к Офису президента Украины.

"Поездка на Донбасс будет ...", - сказал собеседник агентства.

Другие детали поездки Зеленского на восток Украины пока не разглашаются.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной.

О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

По данным команды расследователей Conflict Intelligence Team, к границам Украины перебрасывают некоторые части аж из Сибири, а в Крым отправили 76-у десантную дивизию из Пскова, которая в 2014 году воевала в Украине.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.