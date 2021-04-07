Витренко написал заявление на увольнение, - источники

Банковая проводит собеседования с потенциальными кандидатами на его замену.

Витренко написал заявление на увольнение, - источники
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

И.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. По словам источников LB.ua во властных кругах, он сделал это еще до визита в составе украинской делегации в Катар.

Поиск кандидатур вместо него продолжается. Проводятся собеседования как с теми, кто ранее занимал должность министра энергетики, так и с новыми претендентами, говорится в материале LB.ua.

"Ко мне были вопросы о готовности возглавить ведомство. Но предметных разговоров, как выходить из кризиса, что делать для наведения порядка, скажем, в электроэнергетике, в зеленой энергетике, с шахтами и так далее - такого не было. Поэтому эти разговоры не являются серьезными", - сообщил один из участников таких бесед.

По данным источников издания, решение об увольнении Витренко может быть принято только после определения альтернативного кандидата на должность руководителя министерства.

Причинами желания заменить главу Минэнерго источники называют разочарование Банковой в Витренко и то, что и.о. министра якобы не смог найти общего языка с главой правительства.

Напомним, что Витренко настойчиво пытались сделать министром энергетики, но парламент дважды отказался это делать. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

Однако вносить третье постановление о его назначении в зал Верховной Рады в третий раз не пришлось - вместо этого парламент принял поправки к закону о госслужбе, которые наделили Витренко в статусе исполняющего обязанности всеми полноценными министерскими полномочиями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войныКравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
Блок рекламы


Похожие новости
Германия и Франция обнародовали совместное заявление относительно обострения на ДонбассеГермания и Франция обнародовали совместное заявление относительно обострения на Донбассе
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Назвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликтаНазвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта
В МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по ДонбассуВ МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по Донбассу
"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко"ЕС" требует, чтобы Геращенко опроверг заявление об организации акции под ОП Порошенко
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Кабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУКабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУ
Вступил в силу закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"Вступил в силу закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"
Украина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - ВитренкоУкраина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - Витренко
Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"
Последние новости
Подгружаем последние новости