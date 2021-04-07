Витренко написал заявление на увольнение, - источники

Банковая проводит собеседования с потенциальными кандидатами на его замену.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. По словам источников LB.ua во властных кругах, он сделал это еще до визита в составе украинской делегации в Катар.

Поиск кандидатур вместо него продолжается. Проводятся собеседования как с теми, кто ранее занимал должность министра энергетики, так и с новыми претендентами, говорится в материале LB.ua.

"Ко мне были вопросы о готовности возглавить ведомство. Но предметных разговоров, как выходить из кризиса, что делать для наведения порядка, скажем, в электроэнергетике, в зеленой энергетике, с шахтами и так далее - такого не было. Поэтому эти разговоры не являются серьезными", - сообщил один из участников таких бесед.

По данным источников издания, решение об увольнении Витренко может быть принято только после определения альтернативного кандидата на должность руководителя министерства.

Причинами желания заменить главу Минэнерго источники называют разочарование Банковой в Витренко и то, что и.о. министра якобы не смог найти общего языка с главой правительства.

Напомним, что Витренко настойчиво пытались сделать министром энергетики, но парламент дважды отказался это делать. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

Однако вносить третье постановление о его назначении в зал Верховной Рады в третий раз не пришлось - вместо этого парламент принял поправки к закону о госслужбе, которые наделили Витренко в статусе исполняющего обязанности всеми полноценными министерскими полномочиями.