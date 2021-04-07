СНБО 9 апреля продолжит введение санкций против контрабандистов, - СМИ

В пятницу, 9 апреля, Совет национальной безопасности и обороны продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой недели фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды".

ОБ этом сообщает ZN.UA.

Также к санкциям СНБО стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров, отмечает издание. По оценкам экспертов Института социально-экономической трансформации, годовой объем средств, которые проходят через так называемые "конверты", составляет около 60 млрд грн, а Государственный бюджет ежегодно вследствие их работы теряет не менее 18 млрд грн.

"По данным ZN.UA, по состоянию на февраль конвертационно-транзитных центров в Украине было около 600. Поэтому перечень выгодоприобретателей их работы точно не будет исчерпывающим. К тому же, работа конвертационных центров невозможна без участия сотрудников налоговой службы и обычно, как и контрабанда, "контролируется" всеми от нацполиции до СБУ ", - говорится в сообщении.

Напомним, СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области.

После заседания СНБО 2 апреля Гостаможня отстранила более 100 своих сотрудников в разных регионах.