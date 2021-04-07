Смертность от коронавируса в Украине выше, чем в ЕС

Ситуация с коронавирусом в Украине оказалась самой опасной в Европе как по количеству новых случаев за сутки, так и по числу смертей от Covid-19. Это подтверждают данные сервиса Worldometers.

Согласно обнародованной статистике МОЗ Украины, на утро среды, 7 апреля 2021 г, в стране всего за сутки было выявлено 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа от осложнений Covid-19 умерли 481 пациентов. Это самые высокие показатели в Европе. Кроме того, Украина по смертности от Covid-19 оказалась на втором месте в мире.

Власти Украины надеются остановить распространение смертоносного коронавируса, организовав массовую вакцинацию населения. Так, во вторник, 6 апреля, президент Владимир Зеленский объявил о заключении договора между Украиной и фармацевтической компанией Pfizer (США), благодаря которому в ближайшее время будут организованы поставки 10 миллионов доз вакцины против Covid-19. Также Украина получит спецхолодильники для хранения препарата Pfizer.