Смертность от коронавируса в Украине выше, чем в ЕС

Ситуация с коронавирусом в Украине оказалась самой опасной в Европе как по количеству новых случаев за сутки, так и по числу смертей от Covid-19. Это подтверждают данные сервиса Worldometers.

Украина оказалась на первом месте в Европе по показателям смертности от Covid-19

Согласно обнародованной статистике МОЗ Украины, на утро среды, 7 апреля 2021 г, в стране всего за сутки было выявлено 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа от осложнений Covid-19 умерли 481 пациентов. Это самые высокие показатели в Европе. Кроме того, Украина по смертности от Covid-19 оказалась на втором месте в мире.

Украина оказалась на первом месте в Европе по показателям смертности от Covid-19

Власти Украины надеются остановить распространение смертоносного коронавируса, организовав массовую вакцинацию населения. Так, во вторник, 6 апреля, президент Владимир Зеленский объявил о заключении договора между Украиной и фармацевтической компанией Pfizer (США), благодаря которому в ближайшее время будут организованы поставки 10 миллионов доз вакцины против Covid-19. Также Украина получит спецхолодильники для хранения препарата Pfizer.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войныКравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны
Блок рекламы


Похожие новости
Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧЛитва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ
Минздрав попросил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавирусаМинздрав попросил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса
НАН: эпидемия в Украине выходит на платоНАН: эпидемия в Украине выходит на плато
Amnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 годуAmnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 году
В Украине запустили работу Центра противодействия дезинформацииВ Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации
США выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружияСША выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружия
Зеленский: рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТОЗеленский: рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТО
Ирландия до конца года откроет свое посольство в УкраинеИрландия до конца года откроет свое посольство в Украине
В Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчинВ Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчин
В Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилияВ Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия
Последние новости
Подгружаем последние новости