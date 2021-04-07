Кличко требует от правительства предоставить киевлянам койки в ведомственных больницах

Пока выделили только 100, утверждает мэр.

Кличко требует от правительства предоставить киевлянам койки в ведомственных больницах
Фото: @vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин, МОЗ и Академию наук дать киевлянам возможность лечиться от COVID-19 в ведомственных учреждениях столицы. Такое заявление он сделал во время онлайн-брифинга.

«Более 10 тысяч коек в ведомственных больницах и учреждениях Академии медицинских наук Украины. В академии нам сейчас обещают 500 коек. Предоставили пока почти 100. Но этого мало. Сегодня вес каждой койки - это человеческая жизнь. Поэтому я еще раз обращаюсь и требую от правительства, от МОЗ и руководства НАНУ: не пренебрегайте киевлянами. Предоставьте доступ к лечению больных коронавирусом киевлян в ведомственных учреждениях. Иначе - это выглядит, как сознательное игнорирование здоровья и жизни людей. Прекратите играть в политику», - подчеркнул Кличко.

Он заверил, что город делает все возможное, чтобы самостоятельно обеспечить киевлян койкоместами и не допустить коллапса медицины.

«В последние недели у нас увеличивается количество больных и госпитализированных пациентов. Мы еженедельно, где можем, добавляем в коммунальных медучреждениях койки. Но с такой динамикой расползание болезни и количества госпитализаций уже очень скоро нам их не хватит. У нас каждые сутки более 600-700 госпитализированных», - подчеркнул Кличко.

Кличко отметил, что сейчас власть подготовила около 6500 коек для приема больных коронавирусом. Также он сообщил, что более 27 700 медиков ежемесячно получают финансовую помощь от городской власти.

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