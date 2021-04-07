В Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станции

В Донецкой области после ремонта восстановили электроснабжение насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которую вчера поразил снаряд оккупантов.

В 11:30 запустили насосный агрегат №9, подача воды возобновлена. Об этом говорится в заявлении на сайте КП "Компания "Вода Донбасса".

"В 11:30 на насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода запущен насосный агрегат малой производительности для заполнения водоводов. О выходе работы насосной станции на плановую производительность будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

На сайте ГСЧС сообщили, что первым водоснабжение получит город Покровск. Сейчас наполняются водоотводы.

Насосная станция расположена в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. По состоянию на утро 7 апреля было прекращено централизованное водоснабжение г. Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 тысяч человек), вода в которые подается с Великоанадольской фильтровальной станции, а также г. Покровск и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 тысяч человек), водоснабжение которых осуществляется от Карловской фильтровальной станции.

Напомним, что вчера в результате вражеского обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, из-за чего на востоке Украины без воды остались почти 50 населенных пунктов.