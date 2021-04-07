Киевская власть оказывает финансовую помощь 27 тыс. медиков, – Кличко

Доплаты получают медработники 84 медицинских учреждений.

Киевская власть оказывает финансовую помощь 27 тыс. медиков, – Кличко

Ежемесячную доплату из городского бюджета получают более 27 700 врачей, медсестер, младшего медперсонала. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«После медицинской реформы Национальная служба здоровья финансирует зарплату медиков. Но медработники столицы получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Мы приняли такое решение еще в прошлом году. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получают более 27 700 врачей, медсестер, младшего медперсонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы», - сообщил Кличко.

Он отметил, что на эту программу в бюджете города на 2021 год предусмотрели почти 1,5 миллиарда гривен.

Кличко уточнил, что врачи получают от города 5000 гривен, медсестры - 4000 гривен, а младший медицинский персонал - 2000 гривен.

«И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам. Потому что они приняли на себя наибольший удар в борьбе с вирусом. И работают сегодня на грани человеческих возможностей. Выполняют свою миссию по спасению здоровья и жизни людей. Я хочу еще раз поблагодарить и выразить искреннюю поддержку нашим медикам», - сказал он.

Кличко отметил, что правительство должно выполнить свое обещание и передать киевлянам койко-места в ведомственных медицинских учреждениях. В общей сложности, это больше 11 тысяч коек, добавил он.

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