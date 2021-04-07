В украинских городах возобновились протесты против жесткого карантина

Сегодня в Николаеве предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений. К ним вышел городской голова Александр Сенкевич и сообщил, что ничем не может помочь.

Об этом сообщает "Суспільне".

На требование предпринимателей отменить арендную плату Сенкевич сказал: "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка".

Мэр пригласил на переговоры представителей инициативной группы.

Фото: suspilne.media

Также против карантина протестуют и в Запорожье, пишет местное издание "ZaBor".

Предприниматели возмущены, что город находится не в "красной" зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета. В знак протеста люди перекрыли движение трамвая.

Как сообщалось, с субботы в этих городах ввели жесткий карантин. В Николаеве разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику, перевели все классы на дистанционное обучение.

В Запорожье власти запретили массовые мероприятия, работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

Фото: zabor.zp.ua

Вчера карантинный протест также состоялся в Ивано-Франковске. Мэр города поддержал митингующих.

Также предприниматели перекрывали улицы в Полтаве.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о выплате 8 тысяч гривен ФЛП и наемным работникам, который Верховная Рада приняла 30 марта.