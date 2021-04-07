Апелляционный суд оставил Семенченко под арестом

Бывший депутат останется в СИЗО до конца мая.

Апелляционный суд оставил Семенченко под арестом
Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Киевский апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко.

Судебное заседание транслировали на странице Семенченко в фейсбуке.

"Меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2021 года включительно - оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Семенченко заявил, что был готов к такому решению, и пообещал через две недели назвать заказчиков "антиукраинского дела" против него.

Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии".

По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко обвиняют по ч. 3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

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