Задержанного на взятке брата Вовка отстранили от должности в Службе внешней разведки

По данным СМИ, он занимал там должность заместителя начальника управления.

Задержанного на взятке брата Вовка отстранили от должности в Службе внешней разведки
Служба зовнішньої розвідки
Фото: Укрінформ

Служба внешней разведки отстранила от должности фигуранта коррупционного расследования, которого задержало Национальное антикоррупционное бюро.

На странице службы в Facebook отмечается, что, по предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ. Официально имя фигуранта не раскрывается, но журналист Юрий Бутусов писал, что задержанный на взятке брат главы ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов - был заместителем начальника управления этой службы.

"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", - добавили в службе.

Напомним, что первая информация о задержании брата Вовка на взятке была распространена СМИ. Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет какой-то "фантастической истории", якобы кем-то придуманной против него и суда.

Затем НАБУ официально подтвердило разоблачение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.

На месте хранения взятки (по данным СМИ - квартира, оборудованная под адвокатский офис), нашли документы на имя Павла Вовка и, вероятно, антиквариат.

Генпрокурор Ирина Венедиктова уже подписала подозрение и брату Вовка, и другому адвокату.

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