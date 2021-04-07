Кравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны и стрелять "сукиных сынов" до последнего

"Буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага».

Кравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны и стрелять "сукиных сынов" до последнего
Фото: Україна 24

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пообещал встать на защиту Украины в случае войны.

Об этом он сказал в эфире "Украины 24" вечером во вторник.

"Я знаю много друзей, которые говорят: я буду защищать свою землю. Я также говорю, что буду защищать свою землю, несмотря на возраст. Миллионы людей встанут на защиту своей земли", - сказал Кравчук, комментируя возможность широкомасштабной войны с Россией.

"Буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал. Я его убью, как только увижу. Что будет дальше - меня уже не интересует" , - добавил он.

В 2019 году Кравчук во время одного эфира рассказал, что ложится спать, положив пистолет рядом на тумбочку. По его словам, с тех пор ничего не изменилось.

"[Оружие] почищено, готово. Более того, у меня есть пристрелянные места из моего дома - с балкона, с другого. И я говорю [охране]: ребята, если будет какая-то неприятность, не играйте и не бегайте, потому что далеко я не вижу, но тень увижу, а стреляю я хорошо, могу случайно подстрелить", - сказал он.

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