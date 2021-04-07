Бывший депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми, - соцсети
Мужчину задержали, его обвиняют по ст.194 Уголовного кодекса.
Полиция Киева задержала 45-летнего мужчину по подозрению в попытке поджога квартиры.
На сайте полиции говорится, что 6 апреля около 22 часов вечера поступила информация о пожаре в одном из домов на улице Героев Обороны в Голосеевском районе Киева.
"По предварительной информации, во время конфликта между потерпевшей и мужчиной последний начал поджигать дом. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили полицейские.
Проверяется информация на причастность задержанного к поджогу автомобиля потерпевшей, совершенному ранее.
По информации паблика "Киев Оперативный", задержанный - бывший депутат Киевского городского совета Виталий Даниленко.
На момент поджога в квартире находилась его жена и четверо детей.
Конфликт якобы произошел из-за ревности.
Напомним, что в 2015 году Даниленко задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в виде денежных средств от владельцев автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов Киева за их дальнейшее беспрепятственное функционирование и непроведение проверок. Даниленко тогда был главой временной контрольной комиссии по проверке деятельности автозаправочных станций.
В сообщении СБУ фигурировала сумма 4 млн гривен.
В 2016 году дело закрыли в связи с невозможностью доказать вину.