Бывший депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми, - соцсети

Мужчину задержали, его обвиняют по ст.194 Уголовного кодекса.

Бывший депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми, - соцсети
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Полиция Киева задержала 45-летнего мужчину по подозрению в попытке поджога квартиры.

На сайте полиции говорится, что 6 апреля около 22 часов вечера поступила информация о пожаре в одном из домов на улице Героев Обороны в Голосеевском районе Киева.

"По предварительной информации, во время конфликта между потерпевшей и мужчиной последний начал поджигать дом. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили полицейские.

Проверяется информация на причастность задержанного к поджогу автомобиля потерпевшей, совершенному ранее.

По информации паблика "Киев Оперативный", задержанный - бывший депутат Киевского городского совета Виталий Даниленко.

На момент поджога в квартире находилась его жена и четверо детей.

Конфликт якобы произошел из-за ревности.

Напомним, что в 2015 году Даниленко задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в виде денежных средств от владельцев автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов Киева за их дальнейшее беспрепятственное функционирование и непроведение проверок. Даниленко тогда был главой временной контрольной комиссии по проверке деятельности автозаправочных станций.

В сообщении СБУ фигурировала сумма 4 млн гривен.

В 2016 году дело закрыли в связи с невозможностью доказать вину.

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