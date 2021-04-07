Чиновник Госрыбагентства пытался подкупить сотрудника СБУ для "крышевания" вылова креветки в Черном море

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из управлений Государственного агентства рыбного хозяйства в Одессе - участника схемы поборов в сфере использования водных биоресурсов и регулирования рыболовства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что чиновник планировал ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду должностному лицу Службы безопасности в Николаевской области. Таким образом он пытался "решить вопрос" с коррупционными правонарушениями его подчиненных.

"Сумма этой «платы» должна была составлять 25% от суммы неправомерной выгоды, полученной сотрудниками управления Госрыбагентства от лиц, занимающихся выловом калкана и креветки в Черном море. Таким образом, чиновник подозревается в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества", - пояснили в ГБР.

Сейчас подозреваемому вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении от занимаемой должности, которые направлены в суд.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра аграрной политики и продовольствия и который реализует государственную политику в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирования рыболовства, безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства.

10 марта 2021 года Кабмин уволил главу Госрыбхозяйства Анну Чуклину, возглавлявшую его чуть больше трех месяцев, и назначил первого заместителя главы Госрыбхозяйства. Должность получил Олег Баздуганов, который уже работал на ней несколько месяцев в 2020 году, исполняя обязанности главы агентства, и был уволен в декабре.