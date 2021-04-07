Кличко показал, как работают врачи коронавирусного отделения

Некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены.

Кличко показал, как работают врачи коронавирусного отделения

Мэр Киева Виталий Кличко показал ситуацию в столичных больницах. Видео из больницы №3 он продемонстрировал во время онлайн-брифинга.

«Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов. Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110 процентов от мощности. То есть добавили еще койки к подготовленным ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая. Я пообщался с врачами и был в инфекционном отделении, говорил с некоторыми пациентами», - отметил мэр Киева.

На видео есть обращение главного врача Петра Иващенко, призывающего людей более ответственно относиться к эпидемии.

«Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов», - сказал медик.

По словам Кличко, медицинская ситуация в столице - очень сложная, а медики работают с надрывом, однако город продолжает увеличивать количество койко-мест.

«Город продолжает искать возможности и готовить дополнительные койки. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода. Обустраивают койки. И уже набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом», - рассказал Кличко.

В связи с заполненностью столичных больниц мэр в очередной раз обратился к правительству с призывом дать киевлянам места ведомственных больницах.

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