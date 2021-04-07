Депутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко

В партии хотят знать, ведет ли полиция слежку.

Депутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко
Фото: eurosolidarity.org

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко. Об этом говорится в пресс-службе партии.

«В период с 25 по 30 марта 2021 года депутатом Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины», - говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты требуют от руководства Нацполиции дать ответ на вопрос: осуществлялись ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Кононенко В.И. оперативные, оперативно-разыскные, следственные или иные меры, и на каких основаниях. Если нет, то установлены ли лица, которые осуществляли незаконную слежку.

Как известно, народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о незаконной слежке за генералом СБУ, депутатом Киевсовета от «ЕС» Виктором Кононенко.

«Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлено незаконная, политическая слежка за депутатом Киевского городского совета от «ЕС» Виктором Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства», - говорит Парубий.

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