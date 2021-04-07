Депутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко. Об этом говорится в пресс-службе партии.

«В период с 25 по 30 марта 2021 года депутатом Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины», - говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты требуют от руководства Нацполиции дать ответ на вопрос: осуществлялись ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Кононенко В.И. оперативные, оперативно-разыскные, следственные или иные меры, и на каких основаниях. Если нет, то установлены ли лица, которые осуществляли незаконную слежку.

Как известно, народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о незаконной слежке за генералом СБУ , депутатом Киевсовета от « ЕС » Виктором Кононенко.