Украина расследует обстоятельства, которые могли способствовать захвату Крыма Россией, - Данилов

"Дело не в том, что кто-то должен за это сесть - в нашей стране это больше не должно повториться".

Украина расследует обстоятельства, которые могли способствовать захвату Крыма Россией, - Данилов
Фото: Макс Требухов

Украина расследует обстоятельства, которые могли способствовать захвату Крыма Россией. Совет национальной безопасности и обороны исследует, в частности, Харьковские соглашения, по которым РоSSии продлили срок размещения Черноморского флота.

Об этом процессе в интервью LB.ua рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Процесс продолжается. Выясняются обстоятельства. У Виктора Семенова (мы с ним в 1994 году синхронно были мэрами: я - Луганска, он - Севастополя) есть книга, где описано много событий с 1992 года", - сказал Данилов, отвечая на вопрос об ответственности действующего тогда руководства Украины за "сдачу" Крыма.

"Мы занимаемся документами, фактами, процессами, которые были раньше. Мы подняли соглашения 2010 года (Харьковские соглашения, - LB.ua), и это отдельная новелла. И дело не в том, что кто-то должен за это сесть - в нашей стране это больше не должно повториться. Это главное", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто позволил РоSSии "взять Крым без боя", должны нести ответственность. Глава государства подчеркнул, что вопрос ответственности за сдачу Крыма заключается "не в мести, а в справедливости".

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