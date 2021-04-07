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2021-04-07
На официальном сайте НАТО появился украинский язык
5 апреля пост на украинском языке впервые появился в соцсетях Сухопутного командования НАТО.
На официальном сайте Североатлантического альянса 6 апреля появилась украинская версия.
Теперь поисковая система Google автоматически показывает украинским пользователям версию сайта НАТО на государственном языке.
Кроме украинского, сайт НАТО доступен на английском, французском и русском языках.
5 апреля пост на украинском языке впервые появился в соцсетях Сухопутного командование НАТО (NATO Allied Land Command). Публикация посвящена партнерству Украины и НАТО. До этого все публикации были только на английском.