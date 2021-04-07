Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ

Сейчас это обсуждается с балтийскими странами-членами Альянса.

Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ
Фото: euromaidanpress.com

Литва предложит другим членам НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна может претендовать на вступление в Альянс.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

"Мы скоро должны обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", - заявил он.

По его словам, сейчас Литва обсуждает это с коллегами из Балтийских государств.

План действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в НАТО.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - Ред.) станет настоящим сигналом для РФ".

В Белом доме также заявили, что официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические стремления Киева, однако решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься непосредственно Альянсом.

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