Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ

Сейчас это обсуждается с балтийскими странами-членами Альянса.

Литва предложит другим членам НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна может претендовать на вступление в Альянс.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

"Мы скоро должны обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", - заявил он.

По его словам, сейчас Литва обсуждает это с коллегами из Балтийских государств.

План действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в НАТО.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс - "это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству. - Ред.) станет настоящим сигналом для РФ ".