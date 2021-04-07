Глава СНБО считает, что вопрос увольнения главы Минздрава Степанова сейчас не ко времени

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что сейчас вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова не ко времени.

Об этом Данилов рассказал в интервью LB.ua.

"Вот что вы хотите у меня спросить? На месте ли Максим Степанов? При чем тут я?.. У нас нет вопросов, которые не касаются национальной безопасности. Воздух - национальная безопасность, дороги - национальная безопасность. От того, что мы скажем «Максим - плохой человек», что-то изменится?", - сказал секретарь СНБО.

На вопрос LB.ua, что ситуация может измениться, если заменить главу Минздрава на более эффективного менеджера, он отметил, что пока этот вопрос не ко времени.

"Не время сейчас менять Степанова - на нем сейчас все контакты по вакцинации", - сказал Данилов.

Он также сообщил, что готовится отдельное большое заседание СНБО по медицинской сфере.

"Не только по ковиду (заседание, ред.). Ежедневно у нас умирает 2000 человек, и ковид среди причин не на первом месте. Заседание должно показать, в каком мы состоянии, где наши врачи, медицинский персонал, кого мы упускаем из вузов. Наша страна - одна из первых по количеству высших учебных заведений. Но выпускают ли они нужных в современном мире специалистов? Ответ не совсем нас удовлетворяет. Мы продолжаем выпускать менеджеров, туристических агентов, юристов и так далее", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, в феврале народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала позицию фракции относительно Степанова. Она отметила, что глава Минздрава несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать его отставку.

2 марта стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова. Однако, спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что у парламента для этого недостаточно голосов.

Это уже не первая попытка инициировать рассмотрение отставки Степанова с тех пор, как он возглавил министерство год назад. Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае 2020-го из-за скандальной закупки защитных костюмов. Затем в июле в Раде зарегистрировали постановление о его увольнении в связи с "непригодностью к выполнению должностных обязанностей, некомпетентностью и профессиональной халатностью".

В ноябре прошлого года в Раде собирали подписи относительно внеочередного заседания для увольнение Степанова, но дальше этого дело не пошло.