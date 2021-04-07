Минздрав попросил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса

Степанов пожаловался на "вестернизацию" рынка: "Кто сильнее - тот забирает все".

Минздрав попросил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса
Фото: Макс Требухов

Министерству здравоохранения нужно 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса.

Об этом на заседании правительства сказал министр Максим Степанов.

"У нас есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин: это 10 млн доз Novavax (поставки которой начнутся в июле), 2 млн доз CoviShield (500 тысяч уже почти использовано, 1,5 миллиона ожидаем в ближайшие месяцы) и 2 млн от китайского производителя Sinovac (215 тысяч уже находятся в Украине). И вчера мы получили подписанный со стороны Pfizer контракт на 10 млн доз вакцин, которые будут поставлены в течение 2021 года", - рассказал Степанов.

Украина также рассчитывает получить в рамках программы COVAX еще 8 млн доз вакцины Pfizer и AstraZeneca-SKbio.

По его словам, этого будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения к концу года.

"И здесь Министерству здравоохранения нужна поддержка всех членов правительства. Поскольку в доступе к вакцине в глобальном масштабе наблюдается ситуация вестернов: кто сильнее - тот забирает все. Отдельное обращение в Министерство финансов: мы уже проводили совещание под председательством премьер-министра о дополнительном финансировании. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% граждан Украины, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - сказал он.

В бюджете 2021 года заложено 4 млрд гривен, и Минздрав просит еще 6,5 млрд гривен.

"Эта потребность, по нашим подсчетам, составляет около 6,5 млрд гривен", - сказал министр.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привито 320 265 человек, в том числе за последние сутки - 15 585 человек.

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