Украина заключила рамочный договор с Pfizer, который не обязывает к купле-продаже, - Жумадилов

Генеральный директор госпредприятия "Медзакупки" Арсен Жумадилов считает "позитивным сигналом" то, что Украина, хотя и поздно, но заключила соглашение на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer, однако, пока эта договоренность заключена в пределах рамочного договора.

Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Жумадилова, ни одна вакцина не была и не будет закуплена таким способом.

"Рамочный договор? Серьезно? Есть понятие рамочного соглашения. Из законодательства о публичных закупках. Еще ни одна вакцина не была и долго не будет закуплена в его рамках. Когда придут другие времена, другие обстоятельства на рынках... Не сейчас. Так что это за "рамочный договор"? В кодексах такое понятие отсутствует, чтобы знать наверняка, что имеется в виду... Вероятно, речь идет о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это - предварительные договоренности, в рамках которых не возникают обязательства. MoU/Term Sheet - это не договор купли-продажи/закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать", - пояснил Жумадилов.

Он отметил, что беглый и оптимистичный расчет стоимости 10 млн доз вакцины от Pfizer ($18 за единицу) - более 5 млрд гривен общей стоимости контракта.

"Таких финансовых назначений до недавних пор государственный бюджет на закупку вакцины не содержал. Железное правило: не имеешь назначений - не можешь брать договорных обязательств", - подчеркнул гендиректор ГП.

"Окончательное подтверждение того, что имеем дело с заключением предварительного документа, не имеющего обязывающего характера, - нечеткие формулировки графика поставок. Первые партии (какие именно?) прибудут в ближайшие месяцы (когда именно?). "Угадай мелодию" вместо ясности. Кто-то скажет - в Минздраве все под контролем. Не зря же что-то говорят. Позволю себе скепсис. Еще в июле прошлого года я ставил под сомнение, что о вакцине кто-то вообще договаривается и существует понимание, как она будет завозиться. К сожалению, я оказался прав - реальные договоренности и конкретные законодательные инициативы появились в авральном режиме только зимой", - добавил Жумадилов, отметив, что хотел бы ошибаться и сейчас.

"В любом случае иметь хоть и предварительные, но договоренности лучше, чем не иметь никаких", - написал он.

Напомним, 6 апреля глава Минздрава Степанов сообщил, что Украина заключила рамочный договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. Он отметил, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться. Он также рассказал, что лично договаривался об этом контракте с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой 8 февраля.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer в рамках программы справедливого распределения вакцин COVAX, а к июню - еще 1 млн доз.