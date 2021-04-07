На месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютах

Правоохранители задержали обоих адвокатов-посредников получения средств.

Фото: НАБУ

Правоохранители задержали обоих адвокатов-посредников, которых уличили в получении взятки. Неправомерная выгода предназначалась судьям Окружного административного суда, а деньги брал брат главы ОАСК Павла Вовка.

В настоящее время решается вопрос о сообщении адвокатам о подозрении, сообщили на странице НАБУ в Facebook. Согласно законодательству, подписать подозрение адвокатам может только генеральный прокурор.

"По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - говорится в сообщении НАБУ.

Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

В бюро не уточняют, где именно находится "место обнаружения предмета неправомерной выгоды", но обыски вчера проходили в помещении ОАСК и по месту жительства брата Вовка, Юрия Зонтова.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Зонтов полученную взятку повез на хранение в квартиру, которая служит ему адвокатским офисом. В ней есть три сейфа для документов и ценностей.

Напомним, что первая информация о задержании брата Вовка на взятке была распространена СМИ. Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет какой-то "фантастической истории", якобы кем-то придуманной против него и суда.

Затем НАБУ официально подтвердило разоблачение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.

Напомним, что 17 июля прошлого года Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там, на записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
ТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреляТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)
"ДНРовцы" обвинили ВСУ в убийстве пятилетнего мальчика, - Казанский"ДНРовцы" обвинили ВСУ в убийстве пятилетнего мальчика, - Казанский
ОАСК признал противоправной констатацию плагиата в работах ШкарлетаОАСК признал противоправной констатацию плагиата в работах Шкарлета
Львов хочет на месте бывшего арсенала открыть детский парк развлеченийЛьвов хочет на месте бывшего арсенала открыть детский парк развлечений
В Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы ГосгеонедрВ Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы Госгеонедр
С тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на ДонетчинеС тротилом и минами: в Славянске нашли тайник боевиков, планировавших диверсии на Донетчине
Фигуранта дела "Оптимумспецдетали" освободили от ответственности за дачу взяткиФигуранта дела "Оптимумспецдетали" освободили от ответственности за дачу взятки
НАБУ отправило под суд экс-заместителя главы Службы внешней разведкиНАБУ отправило под суд экс-заместителя главы Службы внешней разведки
ВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК ВовкаВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК Вовка
РоSSийские СМИ "слили" закрытые документы о переговорах в "нормандском формате"РоSSийские СМИ "слили" закрытые документы о переговорах в "нормандском формате"
Последние новости
Подгружаем последние новости