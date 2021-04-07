На месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютах

Фото: НАБУ

Правоохранители задержали обоих адвокатов-посредников, которых уличили в получении взятки. Неправомерная выгода предназначалась судьям Окружного административного суда, а деньги брал брат главы ОАСК Павла Вовка.

В настоящее время решается вопрос о сообщении адвокатам о подозрении, сообщили на странице НАБУ в Facebook. Согласно законодательству, подписать подозрение адвокатам может только генеральный прокурор.

"По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США , 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - говорится в сообщении НАБУ.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

В бюро не уточняют, где именно находится "место обнаружения предмета неправомерной выгоды", но обыски вчера проходили в помещении ОАСК и по месту жительства брата Вовка, Юрия Зонтова.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Зонтов полученную взятку повез на хранение в квартиру, которая служит ему адвокатским офисом. В ней есть три сейфа для документов и ценностей.

Напомним, что первая информация о задержании брата Вовка на взятке была распространена СМИ . Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет какой-то "фантастической истории", якобы кем-то придуманной против него и суда.

Затем НАБУ официально подтвердило разоблачение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.

Напомним, что 17 июля прошлого года Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там, на записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.