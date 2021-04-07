Оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных.

Оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово, роSSийско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности группировки "Север", возле поселка Новгородское, вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военнослужащий погиб в результате подрыва. На обстрел роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 7 апреля обстрелов со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 6 апреля на Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое украинских военнослужащих - старший лейтенант Владимир Шпак и 23-летний солдат Максим Стеблянко.

5 апреля от пулевого ранения вблизи Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области. Его застрелил роSSийский снайпер вблизи населенного пункта Спартак. Вечером того же дня около Золотого-4, Луганской области, боевики убили военного ВСУ Виктора Гелебранта из Краснокутска.

3 апреля под Шумами в Донецкой области подорвался сержант Сергей Сулима из 10-й горно-штурмовой бригады, уроженец Луцка.

С начала месяца были убиты трое военных, Украина инициировала экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

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