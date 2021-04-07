?Почти 100 "слуг народа" в 2020 году купили автомобиль, квартиру или землю, - КИУ

К примеру, новые авто приобрели лишь пятеро депутатов "Батькивщины", и по три - "Голоса" и "Евросолидарности".

В прошлом году 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" приобрели автомобиль, квартиру или землю.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который проанализировал декларации народных депутатов за 2020 год.

Совокупно "слуги" приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Чаще всего депутаты покупали авто марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость машин составила 63 млн грн.

Среди народных депутатов, которые приобрели авто: Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн грн), Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн), Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн), Игорь Негулевский (BMW М760LI, 1,4 млн), Любовь Шпак (BMW X3, 1,2 млн), Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тыс.), Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс .), Орест Саламаха (Audi A5, 560 тыс.), Игорь Мурдий (Toyota Camry, 550 тыс.), Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тыс.) и Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тыс. грн).

Также новые автомобили задекларировали жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн), Павла Якименко (BMW X6 M50i / G06, 2,9 млн), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1,5 млн). Жена главы фракции Давида Арахамии оформила квадроцикл стоимостью 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

"Покупательская активность депутатов «Слуги Народа» выше, чем у депутатов других фракций ВР. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только пять депутатов ВО "Батькивщина", и по трое депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Также депутаты "Слуги народа" приобрели в прошлом году 20 квартир (общая стоимость 16 млн грн), 5 жилых домов и 67 земельных участков.

Задекларировали покупку квартиры: Михаил Крячко (г. Киев , 1,4 млн грн), Алексей Устенко (собственность жены, г. Киев , 5 млн грн), Павел Халимон (г. Прилуки, 395 тыс. грн.), Владимир Гевко (г. Тернополь, 1,6 млн грн), Владимир Ватрас (г. Хмельницький, 331 тыс. грн., м. Хмельницький, 333 тыс. грн). Жена народного депутата Дмитрия Гурина приобрела два земельных участка и дачный дом в РоSSии.

Напомним, Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

20 ноября 2020 года Зеленский встречался с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной" и тогда заявил, что "и этих депутатов уже пора менять". В мае президент заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты.

Отметим, что по данным КИУ, Рада IX созыва за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники. Также Комитет называл «слуг народа» наиболее молчаливой фракцией.