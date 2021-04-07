Верховный Суд открыл производство по обжалованию указа Зеленского об отмене назначения судей КСУ
Судебные заседания по рассмотрению дел назначены на 29 апреля.
Верховный Суд открыл производство по делам об обжаловании Указа Президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"5 апреля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу №9901/96/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию Указа Президента Украины от 27 марта 2021 года №124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 29 апреля. Также 5 апреля принято исковое заявление к рассмотрению и открыто производство по делу №9901/97/21 по иску Александра Касминина, который обжаловал Указ Президента Украины от 27 марта 2021 года №124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» в части отмены Указом Президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 о своем (истца) назначении судьей Конституционного Суда Украины. Рассмотрение дела назначено на 29 апреля.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 27 марта отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.
Александр Тупицкий и Александр Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном суде.