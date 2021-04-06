США поддерживают присоединение Украины к НАТО, - Белый дом

Однако решение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к компетенции НАТО.

США поддерживают присоединение Украины к НАТО, - Белый дом

Официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься непосредственно Альянсом.

Об этом заявила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "Укринформ".

"Этот вопрос некоторое время было стремлением украинцев, мы уже долго обсуждаем это намерение с Украиной, мы их решительно поддерживаем, взаимодействуем с ними в том, как противодействовать дестабилизирующим усилиям против нее", - отметила представительница администрации США.

Однако, по ее словам, решение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к компетенции НАТО.

Псаки также отметила, что официальный Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эскалацию со стороны РФ на Востоке Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО.

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