США поддерживают присоединение Украины к НАТО, - Белый дом
Однако решение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к компетенции НАТО.
Официальный Вашингтон всячески поддерживает евроатлантические устремления Киева, однако решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься непосредственно Альянсом.
Об этом заявила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "Укринформ".
"Этот вопрос некоторое время было стремлением украинцев, мы уже долго обсуждаем это намерение с Украиной, мы их решительно поддерживаем, взаимодействуем с ними в том, как противодействовать дестабилизирующим усилиям против нее", - отметила представительница администрации США.
Однако, по ее словам, решение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к компетенции НАТО.
Псаки также отметила, что официальный Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом эскалацию со стороны РФ на Востоке Украины.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО.