Зеленский уволил шестерых украинских послов

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства от 6 апреля.

Зеленский уволил шестерых украинских послов
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил от занимаемых должностей шестерых украинских послов.

Соответствующие указы №141/2021, №142/2021, №143/2021, №144/2021, №145/2021, №147/2021 опубликованы на сайте главы государства от 6 апреля.Согласно им, Зеленский освободил:

  • посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова;
  • посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе - Николая Точицкого;
  • посла в Ираке - Виктора Недопаса;
  • посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме - Андрея Бешту;
  • посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике - Вадима Вахрушева;
  • посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) - Юрия Полуреза.

Напомним, в феврале Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

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