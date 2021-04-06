Зеленский уволил шестерых украинских послов

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства от 6 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил от занимаемых должностей шестерых украинских послов.

Соответствующие указы №141/2021, №142/2021, №143/2021, №144/2021, №145/2021, №147/2021 опубликованы на сайте главы государства от 6 апреля.Согласно им, Зеленский освободил:

посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова ;

; посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе - Николая Точицкого ;

; посла в Ираке - Виктора Недопаса ;

; посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме - Андрея Бешту ;

; посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике - Вадима Вахрушева ;

; посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) - Юрия Полуреза.

Напомним, в феврале Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.