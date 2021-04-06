Украина потребует экстрадиции гражданина Франции, причастного к гибели в ДТП двух несовершеннолетних украинок

Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, Украина будет требовать суда над ним во Франции.

Украинские правоохранители проводят ряд мероприятий для привлечения к уголовной ответственности гражданина Франции, причастного к гибели в ДТП двух несовершеннолетних гражданок Украины.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В понедельник, 5 апреля 2021 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко встретились с матерью двух девочек, погибших в результате ДТП.

Речь идет об аварии с участием автомобиля «Лексус RХ350», который 27 июля 2020 года попал в ДТП на трассе Киев-Чоп возле Бродов на Львовщине. Гражданин Франции Рашид Анани, 1972 года рождения, находясь в процессе обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено». Двое гражданок Украины 16 и 13 лет, которые находились в авто, погибли. Водителя эвакуировали медицинским самолетом во Францию. По словам Антона Геращенко, он выжил, заменив все телефоны и пытается избежать уголовной ответственности.

«Все, что от нас зависит, мы будем делать. Мы уже направили ходатайство о поручении во Французскую Республику, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю сообщение о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий. Кроме того, мы попробуем задействовать дипломатические каналы и двигаться к результату. Это дело чести украинских правоохранителей - показать, что мы защищаем наших украинских граждан в любых юрисдикциях и всеми доступными для нас способами», - сказала Венедиктова.

Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, что важно предоставить как можно большую огласку расследованию этого дела во Франции.

"Гражданин Франции не избежит сурового наказания. Рашиду Амани объявлено о подозрении. Генеральная прокуратура потребует выдачи Рашида Амани для суда в Украине. Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы будем требовать суда над Рашидом Амани во Франции. И в Украине и во Франции за непреднамеренное убийство в результате ДТП закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с возмещением всего морального и материального ущерба", - написал Геращенко в Facebook.