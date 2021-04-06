Кулеба обсудил с главой МИД Латвии военное обострение на востоке Украины

Стороны договорились вместе укреплять действенную международную поддержку Украины в противостоянии роSSийской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом обострение Россией ситуации на Ввстоке Украины и в оккупированном Крыму.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter .

"Главная тема разговора с Эдгаром Ринкевичсом - обострение РФ ситуации с безопасностью. Латвия стойко поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Договорились вместе укреплять действенную международную поддержку Украины в противостоянии роSSийской агрессии, в частности поддержку в ЕС и НАТО", - написал министр.

Головна тема розмови з @edgarsrinkevics — загострення РФ безпекової ситуації. Латвія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Домовилися разом зміцнювати дієву міжнародну підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема підтримку в ЄС і НАТО — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 6, 2021

Напомним, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде сообщил о дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы.

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в частности к наступлению вглубь территории Украины.

Министр обороны США заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агресии.

Кроме того, послы стран НАТО провели совещание в связи с наращиванием Россией войск в частности к наступлению вглубь территории Украины.