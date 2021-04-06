Оккупанты обстреляли Невельское из минометов, ВСУ открывали огонь, - штаб ООС

Погибли двое украинских военных.

?Оккупанты обстреляли Невельское из минометов, ВСУ открывали огонь, - штаб ООС
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Также один военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля.

В штабе заверили, что на обстрел роSSийско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О факте нарушения со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, 5 апреля от пулевого ранения вблизи Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области. Его застрелил роSSийский снайпер вблизи населенного пункта Спартак. Вечером того же дня у Золотого-4, на Луганщине, боевики убили военного ВСУ Виктора Гелебранта из Краснокутска.

3 апреля под Шумами в Донецкой области подорвался сержант Сергей Сулима из 10 горно-штурмовой бригады, уроженец Луцка.

Из-за того, что с начала месяца были убиты трое военных, Украина инициировала экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

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