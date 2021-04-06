САП направила в суд обвинение еще трем фигурантам "дела Краяна"

Общее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, возросло до 11 человек.

САП направила в суд обвинение еще трем фигурантам "дела Краяна"
Фото: Прямий

Детективы Национального антикоррупционного бюро закончили расследование в отношении еще трех участников схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы во время приобретения помещений завода "Краян".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

6 апреля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд. Отмечается, что действия этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

"Речь идет о: физическом лице, которое осуществляло фактический контроль схемы с участием продавца здания ООО «Девелопмент Элит», двух физических лицах, координировавших взаимодействием участников схемы. Еще одно физическое лицо (представитель группы, имеет влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета) находится в розыске. Относительно этого лица материалы выделили в отдельное производство, осуществляется спецрасследование", - пояснили в НАБУ.

Таким образом, общее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делу завода "Краян", возросло до 11 человек. Среди них Одесский городской голова и его заместитель, депутат Одесского городского совета, руководитель и заместитель руководителя Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, адвокат и пятеро физических лиц.

Напомним, Одесский городской голова Геннадий Труханов и другие лица обвинялись в завладении 92 млн грн бюджетных средств в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене. Дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса с октября 2018 года.

4 июля 2019 года Малиновский суд объявил оправдательный приговор Труханову и другим лицам. 31 июля САП подала апелляционную жалобу на этот оправдательный приговор.

11 лютого 2021 Антикорупційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок Труханову у справі "Краяну".

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