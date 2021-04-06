Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"

В МИД уточнили, что задержали не 11, а 12 девушек.

Дубайская полиция задержала за нарушение норм общественной морали не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины, снимавшихся обнаженными на балконе апартаментов.

Об этом сообщил "Укринформу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он отметил, что консул также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в социальных сетях фото- и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ , наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - рассказал Николенко.

По его информации, условия содержания гражданок Украины в следственном изоляторе приемлемые - они обеспечены едой, а консульство Украины поддерживает связь с их родными и держит дело на контроле.

Напомним, накануне полиция Дубая сообщила о задержании 3 апреля женщин, среди которых - гражданки Украины, снимавшиеся обнаженными на балконе.