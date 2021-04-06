Названы имена военных, погибших 5 апреля около Авдеевки и Золотого (обновлено)

С начала апреля на фронте погибло уже трое украинских военных.

Названы имена военных, погибших 5 апреля около Авдеевки и Золотого (обновлено)
Фото: monastyrysche-gromada.gov.ua

В понедельник, 5 апреля, от пулевого ранения вблизи Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области.

Об этом сообщила Монастырищенская городская община.

"Защищая честь и независимость нашего государства на Востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз", - говорится в некрологе.

Фото: monastyrysche-gromada.gov.ua

Мороз был жителем села Халаидово (Уманский район).

Его застрелил роSSийский снайпер вблизи населенного пункта Спартак.

На фейсбук-странице 92 ОМБр имени Ивана Сирко в свою очередь сообщили имя военного, погибшего у Золотого.

"Вечером 5 апреля, рашистский палач вышел на охоту: выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш собрат младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич. Боец был на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью", - сообщили военные.

Виктор Гелебрант - младший сержант, командир отделения - командир машины 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 1-го механизированного батальона воинской части А0501, проходил военную службу по контракту.

Он был из Краснокутска, ему было 49 лет, сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

Напомним, что 5 апреля на Донбассе погибли два военных. Еще один погиб у Золотого-4 на Луганщине.

Кроме того, 3 апреля у Шумов в Донецкой области подорвался сержант Сергей Сулима из 10 горно-штурмовой бригады, уроженец Луцка.

Из-за того, что с начала месяца были убиты трое военных, Украина инициировала экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

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