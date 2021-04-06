На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

На Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое военных
Архівне фото
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Во вторник, 6 апреля, на Донбассе в результате обстрела и подрыва автомобиля погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер", - говорится в сообщении.

Также, недалеко от населенного пункта Степное, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 5 апреля от пулевого ранения вблизи Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области. Его застрелил роSSийский снайпер вблизи населенного пункта Спартак. Вечером того же дня у Золотого-4, на Луганщине, боевики убили военного ВСУ Виктора Гелебранта из Краснокутска.

3 апреля у Шумов в Донецкой области подорвался сержант Сергей Сулима из 10 горно-штурмовой бригады, уроженец Луцка.

Таким образом, с начала месяца были убиты трое военных, Украина инициировала экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

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