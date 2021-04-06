РоSSия продолжает наращивать боевые возможности в ОРДЛО, - разведка

Командование Вооруженных сил РоSSии продолжает наращивать боевые возможности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, РоSSия усиливает взаимодействующие соединения и части, дислоцированные на территории РоSSии близ украинской границы. Такие данные ГУ разведки сообщили в пресс-службе Минобороны.

"С начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ. Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми роSSийскими военнослужащими", - сообщили разведчики.

В то же время в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество безвозвратных и санитарных потерь среди роSSийских оккупантов. За 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое роSSийских военнослужащих и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, хранившихся с нарушением мер безопасности.

Напомним, что 1 апреля военная разведка заявила о том, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в частности, к наступлению вглубь территории Украины.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде сообщил о дополнительном развертывании роSSийских сил близ границы.

Министр обороны США заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии.

Кроме того, послы стран НАТО провели совещание в связи с наращиванием Россией войск возле украинских границ. Они также обсуждали недавнюю эскалацию в зоне боевых действий на востоке Украины.

В прошлую пятницу президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивания Россией военной силы на границах.

Подробнее о том, что происходит на роSSийских границах сейчас и чем это может грозить Украине, читайте в материале LB.ua "Если завтра - война?".

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой роSSийскую военную активность на границах с Украиной. Он заверил Украину в поддержке со стороны ЕС на фоне роSSийской военной активности.

В Кремле тем временем заявили, что РФ не является угрозой для Украины, несмотря на переброску войск к украинским границам.

После этого Вашингтон обратился к Москве за разъяснениями в связи с передвижением роSSийских войск возле украинских границ.