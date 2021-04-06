НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)

Он и еще один адвокат обещали за 100 тыс. долл . США и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении в деле по иску субъекта хозяйствования.

Национальное антикоррупционное бюро задержало брата главы Окружного административного суда Павла Вовка на взятке. Сумма взятки составляет $100 000, деньги якобы должны были передать самому главе ОАСК.

Об этом со ссылкой на собеседника в НАБУ пишут Hromadske и "Бабель". В пресс-службе НАБУ подтвердили, что задержали близкого родственника главы ОАСК.

Фото: НАБУ

"НАБУ и САП уличили «на горячем» двух адвокатов, обещавших за 100 тыс. долл. США и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении в деле по иску субъекта хозяйствования. Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником главы ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия", - отметили в НАБУ.

Имя брата главы ОАСК - Юрий Зонтов, он адвокат.

Сам Вовк в Facebook написал о том, что сейчас НАБУ проводит обыски в помещении ОАСК. Он написал, что ждет какой-то "фантастической истории", якобы кем-то придуманной против него и суда.

Информацию о задержании брата Вовка также сообщил экс-нардеп, член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко в Telegram. "Интерфакс-Украина" добавляет, что "агентство на сегодня не имеет подтверждения или опровержения этой информации".

Напомним, что 17 июля прошлого года главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Вовка много раз пытались принудительно привести в суд на заседание по избранию меры пресечения. Решение о принудительном приводе принимал судья ВАКС Андрей Бицюк. Но глава ОАСК ни на одно из заседаний не явился, и найти его по месту жительства или работы не смогли.