В Беларуси задержали жену украинского правозащитника Владимира Яворского, руководительницу общественного объединения "Звено" Татьяну Гацуру-Яворскую.

Об этом сообщает tut.by.

Вместе с ней на 72 часа задержаны еще двое организаторов выставки о белорусских врачах "Машина дышит, а я нет" - Наталью Тренину и Юлию Семенченко. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.

Муж Гацуры-Яворской Владимир, который тоже долгое время не выходил на связь, не задержан.

Экспозиция "Машина дышит, а я - нет" заработала в пространстве "Месца" 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли на площадке нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда с сожалением заявила, что "вынуждена остановить реализацию программы проекта".

Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, - известные фотографы и художники. Кураторы проекта - платформа SHKLO+, организаторы - общественное объединение "Звено".