Офицери-"стрелки" из поезда работают в Госспецсвязи

В Минобороны отрицают их причастность к Вооруженным силам.

Офицеры, открывшие ночью стрельбу в поезде "Константиновка - Киев ", не являются военнослужащими Вооруженных сил.

Об этом сообщил "Укринформу" начальник регионального отдела информагентства Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.

"Что касается сегодняшнего инцидента в Краснограде. Офицеры, открывшие стрельбу в поезде, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они являются представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил он.

Госспецсвязи была создана в 2006 году на базе ликвидированного Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины.

Напомним, что два пассажира поезда "Константиновка - Киев " устроили стрельбу в вагоне. Оба являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия. Никто не пострадал.

Для усмирения агрессивных пассажиров полиция применила спецоперацию. Военные забаррикадировались в купе и угрожали правоохранителям открыть огонь на поражение.