Офицери-"стрелки" из поезда работают в Госспецсвязи
В Минобороны отрицают их причастность к Вооруженным силам.
Офицеры, открывшие ночью стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", не являются военнослужащими Вооруженных сил.
Об этом сообщил "Укринформу" начальник регионального отдела информагентства Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.
"Что касается сегодняшнего инцидента в Краснограде. Офицеры, открывшие стрельбу в поезде, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они являются представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил он.
Госспецсвязи была создана в 2006 году на базе ликвидированного Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины.
Напомним, что два пассажира поезда "Константиновка - Киев" устроили стрельбу в вагоне. Оба являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия. Никто не пострадал.
Для усмирения агрессивных пассажиров полиция применила спецоперацию. Военные забаррикадировались в купе и угрожали правоохранителям открыть огонь на поражение.