Офицери-"стрелки" из поезда работают в Госспецсвязи

В Минобороны отрицают их причастность к Вооруженным силам.

Офицери-"стрелки" из поезда работают в Госспецсвязи
Фото: Харьковская ОГА

Офицеры, открывшие ночью стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", не являются военнослужащими Вооруженных сил.

Об этом сообщил "Укринформу" начальник регионального отдела информагентства Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.

"Что касается сегодняшнего инцидента в Краснограде. Офицеры, открывшие стрельбу в поезде, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они являются представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил он.

Госспецсвязи была создана в 2006 году на базе ликвидированного Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины.

Напомним, что два пассажира поезда "Константиновка - Киев" устроили стрельбу в вагоне. Оба являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия. Никто не пострадал.

Для усмирения агрессивных пассажиров полиция применила спецоперацию. Военные забаррикадировались в купе и угрожали правоохранителям открыть огонь на поражение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: "В апреле заработают первые пункты Системы авиационной безопасности МВД"Аваков: "В апреле заработают первые пункты Системы авиационной безопасности МВД"
Одесских чиновников уличили в присвоении земель ГосспецсвязиОдесских чиновников уличили в присвоении земель Госспецсвязи
СМИ подсчитали, сколько нардепов работают в интересах Коломойского и АхметоваСМИ подсчитали, сколько нардепов работают в интересах Коломойского и Ахметова
Минцифры инициирует реформу ГосспецсвязиМинцифры инициирует реформу Госспецсвязи
Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"
Кличко: школы пока работают в обозначенном форматеКличко: школы пока работают в обозначенном формате
Кабмин назначил Владимира Трофименко заместителем главы ГосспецсвязиКабмин назначил Владимира Трофименко заместителем главы Госспецсвязи
Вагон поезда "Киев-Москва" отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус у пассажиркиВагон поезда "Киев-Москва" отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус у пассажирки
Минсоцполитики посчитало украинцев, которые работают за рубежом на постоянной основеМинсоцполитики посчитало украинцев, которые работают за рубежом на постоянной основе
Задержанного в РФ украинского проводника поезда содержат в СИЗО без горячей воды и медпомощиЗадержанного в РФ украинского проводника поезда содержат в СИЗО без горячей воды и медпомощи
Последние новости
Подгружаем последние новости