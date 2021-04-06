Дания ввела "ковид-паспорта" для посещения общественных мест

Документ смогут получить те, кто получил прививку или отрицательный результат теста.

Дания ввела "ковид-паспорта" для посещения общественных мест
Фото: slovoidilo.ua

Со вторника, 6 апреля, власти Дании ввели так называемые "COVID-паспорта" для посещения общественных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный портал здравоохранения страны.

Отмечается, что документ смогут получить те, кто получил прививку против коронавируса, или те, кто получил отрицательный результат теста. Последний вариант будет действовать в течение трех дней.

По мнению властей, введение "ковид-паспортов" позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

С 6 апреля паспорт нужно будет предъявлять в парикмахерских, тату-салонах, а также в парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, музеев, художественных галерей и библиотек.

С 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А с 21 мая документ позволит посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

Напомним, в конце декабря прошлого года Дания ввела строгую изоляцию на Рождество и Новый год, чтобы ограничить распространение COVID-19.

В феврале этого года в Израиле заявили, что введут "зеленый паспорт" для тех, кто получил прививку от коронавируса, или тех, кто уже переболел ковидом. Владельцы такого документа смогут посещать спортзалы, бассейны, выставки и жить в гостиницах.

Во Всемирной организации здравоохранения пока высказываются против "ковид-паспортов". В организации пояснили, что пока неизвестно, предотвращает ли прививка распространение заболевания. Дискуссии по вопросу введения "паспорта вакцинации" также продолжаются в Евросоюзе.

Ранее ЕС пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими. Сообщалось, что для так называемых необходимых поездок будут требовать свежий отрицательный ПЦР-тест.

Позже президент Зеленский заявил, что Европа не откроет свои границы для тех, кто не пройдет вакцинацию. Однако на сегодняшний день пока неизвестно, все ли страны будут вводить так называемые COVID-паспорта. Позже, когда в Украине началась кампания по вакцинации, Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации", которые начали вводить страны ЕС.

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