Женщина впервые прошла отбор в Силы Спецопераций ВСУ

Впервые с 2016 года отбор на квалификационный курс Сил специальных операций Вооруженных сил Украины смогла пройти женщина.

Фото: facebook.com/trainingcentreuasof

Об этом сообщает пресс-служба Учебно-тренировочного центра.

"Начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды "специального назначения" и "большой армии" пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВС Украины. Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить воедино дух, интеллект и физическую ловкость", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/trainingcentreuasof

Фото: facebook.com/trainingcentreuasof

"До настоящего времени вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор оставался непреодолимым, ну, разве что для мышц ... Этот пример женского упорства окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них"", - добавили в центре.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин. Всего в украинской армии служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.