Возможности медицинской системы исчерпаны, - Степанов

"Мы максимально увеличили количество коек с кислородом - до 67 тысяч. Это предел".

Возможности медицинской системы исчерпаны, - Степанов
Фото: facebook/Максим Степанов

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"В медучреждениях находится более 47 тыс. больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом - до 67 тыс. Это предел - увеличивать некуда, ведь другие болезни не делали каникул", - сказал он.

При этом министр заявил, что количество больных и летальных случаев продолжает расти.

"Статистика довольно печальная. В динамике, если проанализировать количество смертельных случаев, то за неделю эта цифра составляла 2,455 тыс. человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей неделе. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составляет 103,497 тыс. случаев", - сказал он.

По словам министра, в "красной" зоне карантина находятся 11 областей. Общая загруженность коек с кислородом составляет примерно 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.

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