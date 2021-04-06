В зоне ООС оккупанты убили двух украинских военных

Зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что неподалеку от Авдеевки, Лебединского и Водяного на Приазовье вооруженные формирования РоSSийской Федерации произвели прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около Новоалександровки - из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников. На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь", - говорится в сообщении .

Также отмечается, что пророSSийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ вблизи Калиновки Донецкой области, где представители вооруженных формирований РФ обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций вооруженных сил Украины. В тот же день проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

3 апреля недалеко от поселка Шумы Донецкой области в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.