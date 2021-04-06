СНБО готовит решение о ключевых мерах на пути Украины в НАТО, - Стефанишина

Одним из элементов будет формирование национальной системы перехода на стандарты Альянса.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит решение о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас готовится специальное решение СНБО, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении", - сказала она.

По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты Альянса.

"Ведь речь идет не только о вопросах, относящихся к Министерству обороны. Это - вопросы и безопасности информации и служб внутренней безопасности, других структур, в общем сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - отметила Стефанишина.

Напомним, накануне в НАТО напомнили о ценности Украины как партнера по расширенным возможностям. Отмечалось, что наше государство стало первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что роSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в Североатлантический альянс. Президент Владимир Зеленский также отметил, что рассчитывает на поддержку союзников по предоставлению Украине ПДЧ в НАТО.

В стратегии развития НАТО до 2030 года отражено намерение укреплять партнерство со странами-соседями, а также с близкими по духу демократическими странами мира.