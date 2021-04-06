КБ "Луч": Украина договорилась об экспорте "Ольхи-М"

Ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии 110 км.

КБ "Луч": Украина договорилась об экспорте "Ольхи-М"
"Ольха-М"
Фото: rnbo.gov.ua

Украина подписала первые экспортные контракты на поставку модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М".

Об этом заявило конструкторское бюро "Луч", разработчик системы.

"Заключены первые экспортные контракты на поставку модернизированной РСЗО «ОЛЬХА-М»", - сообщила пресс-служба предприятия без уточнений, кто именно покупает украинский ракетный комплекс.

"Ольха-М" с корректируемыми ракетами Р624М калибра 300 мм предназначена для поражения техники и силы противника на дальних расстояниях, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.

Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 110 км.

Напомним, что над созданием "Ольхи-М" работало полтора десятка предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса под руководством КБ "Луч".

Комплекс "Ольха", который изначально разрабатывался как глубокая модернизация РСЗО "Смерч", был принят на вооружение ВСУ в октябре 2018 года и направлен в серийное производство. "Ольха" - это базовая версия с боевой частью ракеты 250 кг и дальностью поражения до 70 км. Около 100 ракет уже поступило в войска.

Комплекс "Ольха-М" является модернизированной версией ракетной системы, его могут принять на вооружение в первой половине 2021 года.

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