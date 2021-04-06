Ивано-Франковский облсовет требует перевыборов в 87 округе

Депутаты призвали не давать Вирастюку депутатский мандат.

Ивано-Франковский облсовет требует перевыборов в 87 округе
Фото: orada.if.ua

Ивано-Франковский облсовет требует признать выборы в 87 округе недействительными и объявить перевыборы.

Об этом говорится на сайте облсовета.

В своем обращении Ивано-Франковский областной совет призывает высшие органы государственной власти и ЦИК "взять на себя ответственность и обеспечить верховенство права".

Депутаты требуют:

  • проведения объективного расследования возможных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц;
  • дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, которое врывалось в помещение ОИК № 87;
  • обеспечить объективное расследование факта проникновения неизвестных лиц в помещение ОИК;
  • признать выборы народного депутата Украины недействительными и объявить повторные выборы.

"То, что происходило [при подсчете голосов] с 28-го марта до 4 апреля, - возможные подкупы людей, пересчеты бюллетеней, установление результатов под дулами автоматов, угроз, шантажа и бездействия, является фактически назначением кандидата, а не выборами. Во время сомнительного пересчета на некоторых участках глава ОИК совершал грубые нарушения, прерывал заседание комиссии, которое должно быть непрерывным, закрывал помещение комиссии", - цитирует обращение "Суспільне".

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук отметил, что обращение не отражает позицию всех депутатов, а является навязанным взглядом отдельного кандидата на события.

"За" обращение проголосовали 55 депутатов облсовета.

"Слуга народа" имеет наименьшую фракцию в облсовете, у нее всего 9 депутатов, тогда как "За будущее" имеет 16 мандатов (один из них - у Александра Шевченко). У "Европейской солидарности" - 17 депутатов, у "Свободы" - 18, у "Батькивщины" - 14, у "Платформы общин" - 10.

Напомним, что по итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) депутатом Верховной Рады должен стать Василий Вирастюк из "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За будущее".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, Ивано-Франковский окружной административный суд отклонил иск с требованием пересчета, а ЦИК объявила выборы состоявшимися.

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