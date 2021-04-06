ВОЗ пока не поддерживает введения "паспортов вакцинации"

В организации пояснили, что пока неизвестно, предотвращают ли прививки распространение коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает введение так называемых "паспортов вакцинации" для въезда или выезда из страны "по соображениям справедливости".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В организации пояснили, что пока неизвестно, предотвращают ли прививки распространение коронавируса.

Сейчас ВОЗ ожидает просмотра китайских вакцин Sinopharm и Sinovac на предмет возможного экстренного их использования до конца апреля, отметила спикер ВОЗ Маргарет Харрис.

Напомним, ранее в ВОЗ обратили внимание на то, что темпы вакцинации против ковида в странах Европы остаются неприемлемо медленными, только 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации.

В середине февраля в Израиле заявили, что введут "зеленый паспорт" для тех, кто получил прививку от коронавируса, или тех, кто уже переболел ковидом. Владельцы такого документа смогут посещать спортзалы, бассейны, выставки и жить в гостиницах.

Дискуссии по вопросу введения "паспорта вакцинации" также продолжаются в ЕС . Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что свободные путешествия для украинцев в ЕС станут возможными только при наличии вакцинации от COVID-19. В МИД также предполагают, что до завершения вакцинации полноценных международных поездок для украинцев не будет.

Ранее в ВОЗ заявляли, что требовать прививки у людей, которые не могут ее сделать, - несправедливо.