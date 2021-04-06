ВОЗ пока не поддерживает введения "паспортов вакцинации"

В организации пояснили, что пока неизвестно, предотвращают ли прививки распространение коронавируса.

ВОЗ пока не поддерживает введения "паспортов вакцинации"
ВОЗ
Фото: etias.info

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает введение так называемых "паспортов вакцинации" для въезда или выезда из страны "по соображениям справедливости".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В организации пояснили, что пока неизвестно, предотвращают ли прививки распространение коронавируса.

Сейчас ВОЗ ожидает просмотра китайских вакцин Sinopharm и Sinovac на предмет возможного экстренного их использования до конца апреля, отметила спикер ВОЗ Маргарет Харрис.

Напомним, ранее в ВОЗ обратили внимание на то, что темпы вакцинации против ковида в странах Европы остаются неприемлемо медленными, только 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации.

В середине февраля в Израиле заявили, что введут "зеленый паспорт" для тех, кто получил прививку от коронавируса, или тех, кто уже переболел ковидом. Владельцы такого документа смогут посещать спортзалы, бассейны, выставки и жить в гостиницах.

Дискуссии по вопросу введения "паспорта вакцинации" также продолжаются в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что свободные путешествия для украинцев в ЕС станут возможными только при наличии вакцинации от COVID-19. В МИД также предполагают, что до завершения вакцинации полноценных международных поездок для украинцев не будет.

Ранее в ВОЗ заявляли, что требовать прививки у людей, которые не могут ее сделать, - несправедливо.

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