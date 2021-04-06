ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Украину пора "привести в чувство"

РоSSийский министр обвинил Украину в обострении ситуации на фронте.

Лавров заявил, что Украину пора "привести в чувство"
Фото: facebook.com/MEAINDIA

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что Украину пора "привести в чувство".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели после встречи с главой МИД Индии, комментируя обострение на фронте в Донецкой и Луганской областях.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - заявил Лавров.

Он обвинил Украину в наращивании военной инфраструктуры и переброске войск к линии соприкосновения, а западные государства - в поддержке действий Украины.

"Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военными действиями. Надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое милостивое отношение в европейских столицах и они потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере", - сказал Лавров.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

По данным команды расследователей Conflict Intelligence Team, к границам Украины перебрасывают некоторые части аж из Сибири, а в Крым отправили 76-ю десантную дивизию из Пскова, воевавшую в 2014 году в Украине.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

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