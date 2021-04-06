РоSSия планирует провести 9 мая парад в трех городах Крыма

Всего запланировано 10 военных парадов.

РоSSия планирует провести 9 мая парад в трех городах Крыма
Фото: Радіо Свобода

РоSSийская Федерация в этом году 9 мая запланировала провести 10 военных парадов, три из них - в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Крим.Реалії.

"9 мая запланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, НовороSSийске и Севастополе, а также в шести городах - местах дислокации объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в составе сводных оркестров на военных парадах будет задействовано от 40 до 60 военных музыкантов.

Ранее сообщалось, что в Москву для тренировок и дальнейшего участия в параде 9 мая из Севастополя отправили 450 курсантов местного высшего военно-морского училища им. Нахимова.

В феврале в Минобороны РоSSии сообщали, что более двух тысяч военнослужащих Черноморского флота РоSSии вакцинируют от коронавируса к параду 9 мая, который также будет проходить в Крыму.

В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и роSSийский День победы как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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